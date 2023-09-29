До Вірменії в’їхали майже 85 тисяч біженців з Карабаху

Станом на 6:00 29 вересня до Вірменії прибуло 84 770 вимушених переселенців з Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн із посиланням на уряд Вірменії.

Як пише “Європейська правда” із посиланням на дані перепису населення, у 2015 році у Нагірному Карабаху проживало близько 145 тисяч осіб. Таким чином з регіону вже виїхала більша частина мешканців.

Раніше уряд Єревана оголосив про плани переселити тих, хто залишився без даху над головою внаслідок бойових дій, на свою територію та забезпечити усім необхідним. Радник лідера етнічних вірмен Нагірного Карабаху Давид Бабаян сказав, що очікує, що майже всі етнічні вірмени виїдуть з Карабаху. Він заявив, що народ “не хоче жити в складі Азербайджану — 99,9% вважають за краще залишити історичні землі”, сказав він.