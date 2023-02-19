Політика

До весняного наступу РФ ЗСУ можуть отримати менше чверті обіцяних танків, – Times

19 Лютого 2023 18:46
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Як пишуть західні журналісти, до прогнозованого весняного наступу Росії Україна, ймовірно, отримає менше чверті сучасних бойових танків.

До початку прогнозованого весняного наступу російських окупантів українська армія, цілком ймовірно, отримає менше 25% сучасних бойових танків від тієї кількості, які обіцяли їй західні союзники. Про це повідомляє британське видання The Times.

Згідно з оцінками західних експертів, офіційний Київ чекає, що від західних союзників прибудуть близько 320 бойових сучасних танків. Втім, очікується, що лише близько п’ятдесят з них встигнуть довезти на фронт до початку квітня нинішнього року.

Як кажуть експерти, 50 танків може виявитися недостатньо для того, щоб ЗСУ зробили істотний вплив на бої російсько-української війни.

Кілька днів тому федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив − його міністри намагатимуться передати понад 80 танків моделі Leopard 2. Уряд Великої Британії пообіцяв надати Україні 14 танків Challenger 2. Згодом Данія, Німеччина і Нідерланди оприлюднили угоду про модернізацію і відправку в 178 старих танків Модифікації Leopard 1A5.


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