До весняного наступу РФ ЗСУ можуть отримати менше чверті обіцяних танків, – Times

Як пишуть західні журналісти, до прогнозованого весняного наступу Росії Україна, ймовірно, отримає менше чверті сучасних бойових танків.

До початку прогнозованого весняного наступу російських окупантів українська армія, цілком ймовірно, отримає менше 25% сучасних бойових танків від тієї кількості, які обіцяли їй західні союзники. Про це повідомляє британське видання The Times.

Згідно з оцінками західних експертів, офіційний Київ чекає, що від західних союзників прибудуть близько 320 бойових сучасних танків. Втім, очікується, що лише близько п’ятдесят з них встигнуть довезти на фронт до початку квітня нинішнього року.

Як кажуть експерти, 50 танків може виявитися недостатньо для того, щоб ЗСУ зробили істотний вплив на бої російсько-української війни.

Кілька днів тому федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив − його міністри намагатимуться передати понад 80 танків моделі Leopard 2. Уряд Великої Британії пообіцяв надати Україні 14 танків Challenger 2. Згодом Данія, Німеччина і Нідерланди оприлюднили угоду про модернізацію і відправку в 178 старих танків Модифікації Leopard 1A5.