Суспільство

До вечора вимкнення світла не планується – Укренерго

21 Травня 2024 12:50
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енергетика
Ілюстративне фото / getty images

Дію графіків погодинних відключень з 11:00 до 17:00 скасували. З 17:00 до 24:00 обмеження споживання буде діяти в на усій території України.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Сьогодні з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень. Наразі, з 11:00 до 17:00 Диспетчерський центр “Укренерго” скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах”, – йдеться у повідомленні.

Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі приймає надлишки електроенергії з цієї країни.


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