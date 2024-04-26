Політика

До України вже почали надходити артилерійські снаряди, деякі види зброї та техніки, – Пентагон

26 Квітня 2024 08:30
зброя, сша, україна
Пентагон / Getty Images

З амерканських складів у Польщі в Україну може у дуже короткий термін бути доставлена деяка зброя з пакета допомоги.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги буде доставлене в Україну протягом кількох днів. Він нагадав, що у США є великі склади зі зброєю на території Польщі.

“В цьому списку є речі, які можуть бути доставлені туди (в Україну – ред.) в дуже короткі терміни, за лічені дні…Інші речі займуть більше часу”, – зазначив Кірбі.

Проте речник Пентагону Пет Райдер відмовився детально розповідати про терміни прибуття американського озброєння в Україну, однак додав, що процес передачі вже розпочався.

“Ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і техніки, які, як я вже згадував раніше, будуть там протягом декількох днів, якщо не раніше”, – розповів він.

За його словами, США, зокрема, вже розпочинають доставку в Україну артилерійських боєприпасів.


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