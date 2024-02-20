Суспільство

До України повернулось ще 11 дітей

20 Лютого 2024 18:23
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Діти, яких повернули до України / Уповноважений з прав людини

Україні вдалося повернути додому ще 11 дітей з Росії та тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінць у Telegram, передає УП.

“Українців вдалося повернути з ТОТ та РФ за посередництва держави Катар та за підтримки ЮНІСЕФ, а також сприяння у роботі Державної прикордонної служби”.

За його словами, серед повернутих 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років.

Двох дітей зустрічали з “каретою швидкої”, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися.”На жаль, доля дітей трагічна — вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизувала та навіть знайшла їм “опікунів”, – підкреслив омбудсмен.


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