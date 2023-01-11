Суспільство

До України йде тепло

11 Січня 2023 20:02
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У четвер, 12 січня, в Україні буде без опадів. Температура почне підвищуватись завдяки надходженню атлантичного повітря.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом, найближчу та наступну ніч ще поморозить, особливо Лівобережжя. Проте вже завтра вдень в Україні очікується від 3 морозу до 3 тепла, на заході буде +3…+8 градусів.

Опади можливі лише в Карпатах у вигляді мокрого снігу й на півдні Одеської області – у вигляді дощу.

У Києві 12-го січня опадів не очікується. Найближча ніч ще холодна, -6-8 градусів, 12 січня вдень тепліше – близько 1 морозу.

Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим. Далі в Україні ще теплішатиме.


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