До України йде сильне похолодання та сніг

З неділі 19 листопада до 24 листопада синоптики попереджають про сильне похолодання в Україні – температура може опуститися до -14 градусів, також є висока ймовірність снігу в багатьох областях.

По це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

“У період з 19-го по 23-те листопада в Україні очікується сильне похолодання.

Температура повітря знизиться до невеликих “мінусів”, а в нічні години 23-го та 24-го листопада у північній частині України та на північному сході (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) ймовірно до -10-14 градусів!

І, відповідно, є висока ймовірність снігу в багатьох областях”.

Водночас, 16-го листопада в Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг.

Вдень 16-го листопада у більшості західних областей опади припняться. Водночас повсюди посилиться вітер до штормових поривів.

Температура повітря становитиме вночі 0+5 градусів, на півдні до +9 градусів, вдень передбачається +4+9 градусів, у південній частині та на південному сході +9+12, в Криму до +14 градусів.

У Києві 16-го листопада буде рвучкий вітер, до 12-15 метрів за секунду. Місцями в Києві очікується невеликий дощ, ввечері можливий мокрий сніг.

Впродовж доби температура повітря буде приблизно +4+6 градусів, ввечері знизиться до +1+4 градусів.

В суботу в західних областях прогнозують сильний мокрий сніг та штормовий вітер, у неділю на півдні, в центрі та на сході пройдуть сильні дощі та буде сильний вітер.