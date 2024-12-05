До програми “Доступні ліки” внесуть препарати для дітей

Уряд оголосив про розширення програми “Доступні ліки” у 2025 році. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на її фінансування в державному бюджеті закладено 6,6 мільярда гривень.

Це дозволить щонайменше 500 тисячам українців скористатися програмою, отримуючи медикаменти безкоштовно або з частковою доплатою. Важливою новацією стане додавання до списку препаратів для дітей.

Також, починаючи з 2025 року, всі аптеки в Україні будуть зобов’язані відпускати медикаменти за програмою “Доступні ліки”. Наразі таку послугу надають лише аптеки, які уклали договір з Національною службою здоровʼя України.

Для уточнення адреси найближчої аптеки, яка вже працює за програмою, українці можуть звертатися на гарячу лінію НСЗУ за номером 1677.