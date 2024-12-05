Суспільство

До програми “Доступні ліки” внесуть препарати для дітей
5 Грудня 2024 16:31
читать на русском →
кабмін, ліки
Логотип урядової програми "Доступні ліки"

Уряд оголосив про розширення програми “Доступні ліки” у 2025 році. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на її фінансування в державному бюджеті закладено 6,6 мільярда гривень.  

Це дозволить щонайменше 500 тисячам українців скористатися програмою, отримуючи медикаменти безкоштовно або з частковою доплатою. Важливою новацією стане додавання до списку препаратів для дітей.  

Також, починаючи з 2025 року, всі аптеки в Україні будуть зобов’язані відпускати медикаменти за програмою “Доступні ліки”. Наразі таку послугу надають лише аптеки, які уклали договір з Національною службою здоровʼя України.  

Для уточнення адреси найближчої аптеки, яка вже працює за програмою, українці можуть звертатися на гарячу лінію НСЗУ за номером 1677.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Грудня 2024 17:21

Зеленський підписав указ про заборону переведення медиків у піхоту
5 Грудня 2024 17:40

Сили оборони отримають понад 30 тис. далекобійних ударних безпілотників у 2025 році
5 Грудня 2024 16:51

Кулеба спростував інформацію про своє “працевлаштування в США”
5 Грудня 2024 15:41

Уряд провів виїзне засідання на Харківщині
5 Грудня 2024 14:44

Сирійські повстанці увійшли в Хаму
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
усі думки