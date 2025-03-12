До подвійного вибуху в Івано-Франківську можуть бути причетні російські спецслужби, – Марцінків

Увечері 11 березня в Івано-Франківську пролунали два вибухи. Одна людина загинула, на даху житлового будинку спалахнула пожежа. Мер міста повідомив про ймовірну причетність до подій російських спецслужб.

Про це Руслан Марцінків заявив 12 березня.

“Попередньо, у першому варіанті спрацював вибуховий пристрій. Другий вибух був неподалік, приблизно за 100 метрів. У другому, ймовірно, теж був вибуховий пристрій. Поки що все поліція досліджує”, – сказав очільник міста.

Одна людина загинула, один із травмованих перебуває у дуже важкому стані – підліток втратив ноги та перебуває в реанімації. Ще двоє травмованих середньої важкості – дівчина і хлопець.

За даними ДСНС, спершу на вулиці Привокзальна біля житлового будинку стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Рятувальники транспортували потерпілих до карет швидкої медичної допомоги.

Трохи згодом на вулиці Залізнична виникла пожежа покрівлі багатоквартирного 9-поверхового житлового будинку на площі 400 кв. м. Попередньо, загоряння сталося внаслідок вибуху на мансардному поверсі. Рятувальники евакуювали 15 мешканців з під’їзду будинку, четверо людей врятовано. Пожежу ліквідовано.