До навчання офлайн планують повернути 300 тисяч школярів

Міністерство освіти та науки впроваджує комплексну стратегію Школа офлайн. Вона почне діяти вже з 1 вересня, впровадження буде поступовим. Мета Школи офлайн — повернути 300 тисяч учнів до безпечного очного навчання. А там, де очне навчання неможливе, — підвищити якість дистанційного.

Про це повідомив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Комплексна програма підвищення якості освіти “Школа онлайн” / Інфографіка МОН

За його словами, школа офлайн містить п’ять основних компонентів, які покривають потреби різних категорій учнів та вчителів:

Внутрішньо переміщені діти навчатимуться за місцем перебування очно за наявності безпекових умов. Наприклад, дитина з Бердянська, яка проживає в Чернівцях, вийде в школу офлайн. Так учні будуть занурені в навчання та отримуватимуть більше уваги від учителів.

Для дітей за кордоном прибираємо подвійне навантаження. Учні в першій половині дня навчалися в іноземній школі, а після — дистанційно в Україні. Тепер вони вивчатимуть дистанційно лише предмети з українознавчим компонентом, за інші дисципліни бали перезарахують з іноземних шкіл у всіх класах. Це важливо, щоб підтримувати звʼязок з Україною, адже ми дуже чекаємо на повернення.

Учнів з тимчасово окупованих і прифронтових територій важливо зберегти в українській системі освіти, боремося за кожного школяра. Необхідно адаптувати освіту під запит та умови учнів з ТОТ. Тому дітей навчатимуть індивідуально, підлаштовуючись під потреби та графік кожної дитини. Дистанційне навчання має бути якісним та з турботою про школярів.

База для повернення дітей у школи — інфраструктура. Саме тому будуємо укриття, купуємо автобуси та забезпечуємо девайсами.

При цьому жоден учитель не має втратити роботу. Будь-які зміни в роботі мережі шкіл не торкнуться фактичної зайнятості викладачів — МОН дасть можливість перейти в кадровий резерв, де буде середня зарплата та спеціальне навчання. З резерву вчителі можуть перейти на роботу в іншу школу або мати гарантоване місце роботи на деокупованій території.

Зміни запроваджуємо без бюрократії та виключно з турботою про дітей і вчителів. Ми з командою контролюватимемо впровадження програми Школа офлайн. Якщо ми не виведемо дітей у безпечний офлайн, то не зможемо подолати освітні втрати. Це глобальне фундаментальне питання виживання країни в майбутньому.