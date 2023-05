До Києва їде фон дер Ляйєн

До Києва 9 травня приїде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. У неї запланована зустріч із Зеленським, повідомили у ЄК.

“Вона підтвердить непохитну підтримку України з боку ЄС у День Європи”, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Tomorrow, President @vonderleyen will be in Kyiv 🇺🇦 where she will meet President @ZelenskyyUa.



She will reaffirm the EU's unwavering support for Ukraine on #EuropeDay.#StandWithUkraine pic.twitter.com/5MU9nFhD7I