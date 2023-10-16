До Києва прибула спецпредставниця США з відновлення України

У понеділок, 16 жовтня, з візитом до української столиці прибула спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки із відбудови України Пенні Пріцкер.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter (X).

“Дуже тепло вітаємо повернення до Києва, держсекретар Прітцкер!” – підписала вона опубліковане фото із Пріцкером на залізничному вокзалі Києва.

Це перший візит Пліцкер до столиці України з моменту її призначення на посаду спецпредставника США із відновлення України.

A very warm welcome back to Kyiv, Secretary Pritzker! pic.twitter.com/h6S9dO7fyk — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 16, 2023

14 вересня президент США Америки Джо Байден оголосив про призначення колишньої міністерки з питань торгівлі Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника з економічного відновлення України.

Згодом Пріцкер повідомила, що США працюють над передачею російських активів Україні.