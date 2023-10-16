Політика

До Києва прибула спецпредставниця США з відновлення України

16 Жовтня 2023 11:52
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сша, допомога

У понеділок, 16 жовтня, з візитом до української столиці прибула спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки із відбудови України Пенні Пріцкер.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter (X).

“Дуже тепло вітаємо повернення до Києва, держсекретар Прітцкер!” – підписала вона опубліковане фото із Пріцкером на залізничному вокзалі Києва.

Це перший візит Пліцкер до столиці України з моменту її призначення на посаду спецпредставника США із відновлення України.

14 вересня президент США Америки Джо Байден оголосив про призначення колишньої міністерки з питань торгівлі Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника з економічного відновлення України.

Згодом Пріцкер повідомила, що США працюють над передачею російських активів Україні.


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