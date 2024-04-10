Суспільство

До кінця тижня в Україні трохи похолодає

10 Квітня 2024 21:56
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Ілюстративне фото / Суспільне

У четвер, 11 квітня, в Україні без опадів, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 7-12°; удень у західних, Вінницькій, більшості північних областей і на узбережжях морів 18-23°, на решті території 22-27°.

У Києві в четвер, 11 квітня, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, удень 20-22°.

У п’ятницю, 12 квітня, в Україні також переважно без опадів, проте вдень у східних, південно-східних областях і в Криму очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, у північних, Волинській і Рівненській областях 5-10°, удень 14-19, у південних, східних, Дніпропетровській областях і в Криму 20-25. У Карпатах уночі 3-8° тепла, удень 7-12°.

У Києві в п’ятницю, 12 квітня, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, удень 16-18°.


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