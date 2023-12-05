До кінця дії воєнного стану відпустки та канікули для нардепів не передбачаються

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що відпустки та канікули для народних депутатів не передбачаються до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Про це Федір Веніславський сказав на брифінгу.

За його словами на початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого минулого року, парламент ухвалив рішення працювати в режимі одного пленарного засідання.

“Тобто, жодних канікул, жодних відпусток у народних депутатів немає. Норми Конституції вимагають закривати й відкривати чергову сесію — першого вівторка вересня і першого вівторка лютого, ми це робимо. А відпусток, перерв, канікул у роботі Верховної ради не передбачається до завершення дії правового режиму воєнного стану”, — сказав член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Водночас він висловив сподівання, що до кінця цього року Верховна рада ухвалить низку важливих для держави рішень, зокрема, в питаннях удосконалення законодавства у сфері безпеки та оборони, євроінтеграції й антикорупційної політики.