Політика

До кінця дії воєнного стану відпустки та канікули для нардепів не передбачаються

5 Грудня 2023 15:10
читать на русском →
рада

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що відпустки та канікули для народних депутатів не передбачаються до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Про це Федір Веніславський сказав на брифінгу.

За його словами на початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого минулого року, парламент ухвалив рішення працювати в режимі одного пленарного засідання.

“Тобто, жодних канікул, жодних відпусток у народних депутатів немає. Норми Конституції вимагають закривати й відкривати чергову сесію — першого вівторка вересня і першого вівторка лютого, ми це робимо. А відпусток, перерв, канікул у роботі Верховної ради не передбачається до завершення дії правового режиму воєнного стану”, — сказав член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Водночас він висловив сподівання, що до кінця цього року Верховна рада ухвалить низку важливих для держави рішень, зокрема, в питаннях удосконалення законодавства у сфері безпеки та оборони, євроінтеграції й антикорупційної політики.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Грудня 2023 16:20

Безпілотники СБУ вразили в Криму низку важливих військових об’єктів, — ЗМІ
5 Грудня 2023 13:49

Президент Франції зустрінеться з Орбаном: говоритимуть про вступ України до ЄС 
5 Грудня 2023 12:53

Окупантам вдалось захопити більшу частину Мар’їнки: місто вщент зруйноване
5 Грудня 2023 11:45

Україна отримає від Америки тисячі тонн металу для захисту інфраструктурних об’єктів
5 Грудня 2023 08:07

Сили ППО збили 10 з 17 ворожих “Шахедів”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки