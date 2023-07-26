До Білорусі вивезли три тисячі українських дітей під виглядом оздоровлення – Кислиця

До Білорусі під виглядом «оздоровлення» вивезли три тисячі українських дітей.

Про це заявив у середу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу з обговорення обстрілів історичного центру Одесу та портової інфраструктури.

Кислиця пояснив, що Москва, використовуючи низькоточні протикорабельні ракети проти наземних цілей, завдала значних пошкоджень історичному центру Одеси, визнаному об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ракети вцілили у 29 історичних та культурних пам’яток, включаючи музеї, культові та житлові будівлі.

Загалом, унаслідок атак було зруйновано та пошкоджено близько 50 будівель, у тому числі 4 школи, 5 дитсадків та два позашкільні навчальні заклади.

Постраждала також будівля консульства Греції, а минулого тижня – консульство Китаю.

«Українське зерно та інші продукти харчування залишаються ще однією мішенню, яку Росія намагається знищити, абсолютно не переймаючись серйозними наслідками для світової продовольчої безпеки», – зазначив постпред.

За його словами, РФ може вдатися до нападів на цивільні судна і встановлення додаткових мін у водах, прилеглих до українського узбережжя.

«Є підстави вважати, що Росія готує такі інциденти з метою звинуватити Україну й перешкодити суднам з інших країн заходити в українські води й користуватися українськими портами», – пояснив Кислиця.

Він наголосив, що блокаду українських портів, руйнування їхньої інфраструктури, перешкоджання експорту зерна, а також залякування іноземних торгових суден слід розцінювати як напад на свободу судноплавства.

Ці дії також спрямовані на усунення конкурента на ринку, навмисне підвищення світових цін на продовольство й отримання прибутку шляхом мільйонів людей по всьому світу, які постраждають від цього, додав він.

Кислиця також привернув увагу членів РБ до проблеми насильницького переміщення українських дітей з окупованих територій. Їх «піддають антиукраїнській індоктринації та пропаганді, спрямованій на прищеплення ненависті до України, її мови, культури та історії», зазначив постпред.

Крім депортації в Росію, переміщення в межах окупованих територій, дітей також вивозять до Білорусі. За наявною інформацією, з початку вторгнення до Білорусі з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей під виглядом «оздоровлення» було вивезено понад 3 тис. українських дітей.

Кислиця розповів Радбезу, що напередодні Державна дума Російської Федерації ухвалила закон про підвищення призовного віку. Представляючи законопроєкт, голова думського комітету з оборони генерал Андрій Картаполов відкрито заявив, що «цей закон написаний під велику війну, під загальну мобілізацію, і зараз цією великою війною вже пахне.

«Замість того, щоб шукати миру, вони продовжують мріяти про велику війну, де Україна не буде єдиною мішенню», – наголосив Кислиця, нагадавши, що Україна – на відміну від Росії, яка прагне більшої війни, – домагається миру, відповідно до формули, викладеною Президентом Володимиром Зеленським.