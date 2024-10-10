Суспільство

До Білорусі прилетів другий російський МіГ-31К – Беларускі Гаюн
10 Жовтня 2024 13:56
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білорусь, літак, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З РФ до Білорусі прилетів другий МіГ-31К, ймовірно несучи на собі гіперзвукові ракети “Кинджал”.

Про це повідомляє аналітичний проєкт “Беларускі Гаюн” в Telegram.

“За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ПКС РФ приземлився на аеродромі “Мачулищі”.

В проєкті нагадали, що літаків МіГ-31К ПКС РФ не було в Білорусі останні 1,5 року – з 6 квітня 2023 року.

Саме винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” і здатні запускати їх на відстані в 2 000 км.


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