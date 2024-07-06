Політика

До Білорусі прибув літак із китайськими військовими
6 Липня 2024 14:57
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білорусь, китай
Ілюстративне фото / Фото телеграм-каналу @Hajun_BY

До Білорусі прилетіли військовослужбовці армії Китаю для спільних антитерористичних навчань, повідомляє моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн.

Китайський літак приземлився на військовий аеродром “Барановичі”. Заявляється, що спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів.

Навчання пройдуть у період із 8 до 19 липня 2024 року.

В оборонному відомстві Білорусі водночас розраховують на продовження співпраці і “подальший розвиток білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ”.


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