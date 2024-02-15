До Авдіївки терміново передислокували Третю окрему штурмову бригаду: ситуація критична 

На Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте ситуація залишається загрозливою.

Про це повідомила 3-тя окрема штурмова бригада.

“Авдіївське пекло. Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Ситуація в місті на момент заведення бригади – надзвичайно критична.

У захоплені ворогом райони Авдіївки був проведений рейд окремими батальйонами 3-ї ОШБр. Ворожі сили на нашому відрізку противника складають орієнтовно 7 бригад.

…За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам Збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних.

Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби”.

Командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький наголосив, що бійці демонструють безпрецедентний героїзм: “Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник”.