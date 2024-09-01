Кримінал

До 47 осіб зросла кількість постраждалих у Харкові
1 Вересня 2024 20:25
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обстріли, харків
Волонтери несуть поранену дівчину. Харків, 1 вересня 2024 року / Фото Reuters

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Харкову в неділю збільшилася до 47 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 осіб, із них – 7 дітей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з-під завалів врятовано трьох людей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, станом на 17:38 кількість постраждалих унаслідок російських ракетних ударів по Харкову зросла до 44 осіб.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.


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