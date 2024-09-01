До 47 осіб зросла кількість постраждалих у Харкові

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Харкову в неділю збільшилася до 47 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 осіб, із них – 7 дітей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з-під завалів врятовано трьох людей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, станом на 17:38 кількість постраждалих унаслідок російських ракетних ударів по Харкову зросла до 44 осіб.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.