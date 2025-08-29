До 23 збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Київ

Упродовж ночі 29 серпня рятувальники безперервно працювали на місцях ударів по Києву, яких росіяни завдали напередодні. Кількість загиблих зросла до 23 людей, триває розбір завалів та пошукові роботи.

Про це повідомили в ДСНС України.

Реклама

Реклама

“Кількість загиблих у зруйнованій п’ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них — четверо дітей”, — йдеться в повідомленні.

На цих локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та розбирання конструкцій. Вивезено понад 2260 тонн будівельних конструкцій і сміття.

Внаслідок обстрілу постраждали 38 людей, зокрема шестеро неповнолітніх.

Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими та на вшанування памʼяті жертв російської атаки на місто 28 серпня.

На знак скорботи приспущено з чорною стрічкою Державний Прапор України, Прапор міста Києва на будівлях підприємств, установ та організацій комунальної власності. Скасовано проведення розважальних заходів.