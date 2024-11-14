Суспільство

До 18 грудня Міноборони напрацює законопроєкт про умови демобілізації  
14 Листопада 2024 15:31
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністерство оборони України планує завершити підготовку законопроєкту щодо визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців до 18 грудня цього року.

Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі для “Української правди”.

“Комітет надіслав офіційний запит до Міністерства оборони з проханням розробити законопроєкт щодо порядку та умов звільнення окремих категорій військових під час воєнного стану. Нещодавно ми отримали відповідь, що згідно з планом Міноборони, проєкт буде підготовлений у зазначений парламентом строк — до 18 грудня 2024 року”.

Костенко зазначив, що наразі немає інформації про те, які саме механізми звільнення запропонує Міністерство оборони.


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