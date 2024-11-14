До 18 грудня Міноборони напрацює законопроєкт про умови демобілізації  

Міністерство оборони України планує завершити підготовку законопроєкту щодо визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців до 18 грудня цього року.

Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі для “Української правди”.

“Комітет надіслав офіційний запит до Міністерства оборони з проханням розробити законопроєкт щодо порядку та умов звільнення окремих категорій військових під час воєнного стану. Нещодавно ми отримали відповідь, що згідно з планом Міноборони, проєкт буде підготовлений у зазначений парламентом строк — до 18 грудня 2024 року”.

Костенко зазначив, що наразі немає інформації про те, які саме механізми звільнення запропонує Міністерство оборони.

