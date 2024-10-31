Суспільство

До 140 зросла кількість загиблих унаслідок повеней в Іспанії
31 Жовтня 2024 17:19
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Іспанія, повінь
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У результаті сильних повеней в Іспанії загинуло вже 140 людей.

Про це повідомило іспанське інформагентство EFE.

Найбільша кількість загиблих припадає на Валенсію, яка найбільше постраждала від стихійного лиха, решту жертв виявили в автономних співтовариствах Кастілья-Ла-Манча та Андалусія.

Аварійні служби в Іспанії продовжують розбирати завали в пошуках зниклих безвісти. Іспанський прем’єр Педро Санчес особисто відвідав Валенсію, аби ознайомитися з ходом рятувальних робіт.

Підрозділ з надзвичайних ситуацій іспанської армії зосередив свої зусилля на пошуку зниклих безвісти в постраждалих районах за допомогою собак і почав надавати психологічну допомогу.

Генеральний директорат дорожнього руху Іспанії просить не їхати до Валенсії, оскільки багато доріг у цій місцевості не дозволені для руху.

Крім того, нове попередження від системи оповіщення населення Es-Alert через мобільні телефони нагадує жителям уникати поїздок на дорогах, щоб дати можливість працювати фахівцям з надзвичайних ситуацій.


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