Суспільство

ДНК-експертиза підтвердила особи майже 50 українських військовополонених із 62 переданих тіл
22 Лютого 2025 15:57
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Уламки на місці падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області / Фото AP
Уламки на місці падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області / Фото AP

ДНК-експертизи підтвердили збіги останків майже 50 українських військовополонених із 62 тіл, які російська сторона передала нібито після катастрофи літака Іл-76.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

«У грудні нам повернули 62 тіла. СБУ проводить розслідування у цій справі. Від родин, які звертаються до Координаційного штабу, ми маємо інформацію про майже 50 попередніх збігів ДНК останків із зразками родичів», – зазначив він.

Охріменко підкреслив, що росіяни передали тіла під виглядом загиблих у катастрофі літака, однак підтверджень того, що ці особи дійсно перебували на борту, немає.

На початку 2024 року у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76. Російська сторона заявляла, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких мали обміняти. У грудні Координаційний штаб повідомив про повернення тіл ймовірно загиблих у цій авіатрощі.


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