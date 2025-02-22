ДНК-експертиза підтвердила особи майже 50 українських військовополонених із 62 переданих тіл

ДНК-експертизи підтвердили збіги останків майже 50 українських військовополонених із 62 тіл, які російська сторона передала нібито після катастрофи літака Іл-76.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

«У грудні нам повернули 62 тіла. СБУ проводить розслідування у цій справі. Від родин, які звертаються до Координаційного штабу, ми маємо інформацію про майже 50 попередніх збігів ДНК останків із зразками родичів», – зазначив він.

Охріменко підкреслив, що росіяни передали тіла під виглядом загиблих у катастрофі літака, однак підтверджень того, що ці особи дійсно перебували на борту, немає.

На початку 2024 року у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76. Російська сторона заявляла, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких мали обміняти. У грудні Координаційний штаб повідомив про повернення тіл ймовірно загиблих у цій авіатрощі.