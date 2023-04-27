Для якого віку підходить Нурофен?

У будь-якому віці можна зіткнутися з хворобою. І найголовніше — не терпіти неприємні відчуття, а оперативно почати лікування. В іншому випадку перебіг хвороби може погіршитися. Щоби не допустити цього, варто почати прийом препаратів за перших симптомів. Багато хто вибирає для себе Нурофен, з видами якого можна ознайомитися за посиланням https://apteka911.ua/drugs/nurofen-d2085, в МІС «Аптека 9-1-1». Але не завжди зрозуміло, кому і коли можна вживати подібний препарат.

У яких випадках варто вживати Нурофен?

Препарат дозволяє позбутися:

періодичного зубного та головного болю;

нападів невралгії;

м’язових розтягнень;

болю в суглобах;

болю при ревматичних нападах.

Додатково препарат дає змогу боротися із симптомами грипу та застуди. Найголовніше — підібрати необхідне дозування. Як зрозуміти, що препарат підходить у вашому випадку? Багато виробників спростили цей момент і спеціально розробили різні дозування препарату, залежно від віку. Саме тому можна підібрати ліки і для підлітка, і для дитини дошкільного віку, і навіть для немовляти.

Варто зазначити, що в останньому випадку Нурофен представлений у вигляді суспензії. Подібний формат розроблений не дарма. У комплекті представлений додатковий дозатор, що дозволяє набрати невелику кількість ліків і дати малюкові. На відміну від таблеток, якими легко вдавитися, оскільки горло немовляти не призначене для твердої їжі, рідкі ліки легко проходять і починають діяти практично відразу після вживання.

Як розрахувати дозування?

Самостійно прорахувати, скільки саме необхідно для лікування конкретного малюка, досить проблематично. Адже не всі діти можуть оцінювати власний стан і розуміти, наскільки їм погано. Саме для цього необхідний педіатр.

У більш дорослому віці досить дотримуватися необхідного дозування, зазначеного в інструкції.