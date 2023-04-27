Суспільство

Для якого віку підходить Нурофен?

27 Квітня 2023 12:16
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У будь-якому віці можна зіткнутися з хворобою. І найголовніше — не терпіти неприємні відчуття, а оперативно почати лікування. В іншому випадку перебіг хвороби може погіршитися. Щоби не допустити цього, варто почати прийом препаратів за перших симптомів. Багато хто вибирає для себе Нурофен, з видами якого можна ознайомитися за посиланням https://apteka911.ua/drugs/nurofen-d2085, в МІС «Аптека 9-1-1». Але не завжди зрозуміло, кому і коли можна вживати подібний препарат.

У яких випадках варто вживати Нурофен? 

Препарат дозволяє позбутися:

  • періодичного зубного та головного болю;
  • нападів невралгії;
  • м’язових розтягнень;
  • болю в суглобах;
  • болю при ревматичних нападах.

Додатково препарат дає змогу боротися із симптомами грипу та застуди. Найголовніше — підібрати необхідне дозування. Як зрозуміти, що препарат підходить у вашому випадку? Багато виробників спростили цей момент і спеціально розробили різні дозування препарату, залежно від віку. Саме тому можна підібрати ліки і для підлітка, і для дитини дошкільного віку, і навіть для немовляти.

Варто зазначити, що в останньому випадку Нурофен представлений у вигляді суспензії. Подібний формат розроблений не дарма. У комплекті представлений додатковий дозатор, що дозволяє набрати невелику кількість ліків і дати малюкові. На відміну від таблеток, якими легко вдавитися, оскільки горло немовляти не призначене для твердої їжі, рідкі ліки легко проходять і починають діяти практично відразу після вживання.

Як розрахувати дозування?

Самостійно прорахувати, скільки саме необхідно для лікування конкретного малюка, досить проблематично. Адже не всі діти можуть оцінювати власний стан і розуміти, наскільки їм погано. Саме для цього необхідний педіатр. 

У більш дорослому віці досить дотримуватися необхідного дозування, зазначеного в інструкції.


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