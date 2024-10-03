Для українців в російській окупації запустили сервіс “Ти в Україні”

Для українців, які наразі живуть на тимчасово окупованих Росією територіях запустили сервіс “Ти в Україні”.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людин Дмитро Лубінець.

“Dovidka.info спільно з рухом спротиву на ТОТ “Жовта стрічка” запустили сервіс “Ти в Україні” для українців у тимчасовій окупації. Тут можна отримати посилання на безплатний якісний VPN та безпечний браузер для жителів ТОТ, щоб залишатися на зв’язку з Україною. Також сервіс надає корисні матеріали про інформаційну безпеку”, — йдеться у повідомленні.

Як скористатися сервісом: