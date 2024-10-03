Суспільство

Для українців в російській окупації запустили сервіс “Ти в Україні”
3 Жовтня 2024 11:05
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окупація
Для українців, які живуть у російській окупації запустили сервіс "Ти в Україні" / t.me/dmytro_lubinetzs

Для українців, які наразі живуть на тимчасово окупованих Росією територіях запустили сервіс “Ти в Україні”. 

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людин Дмитро Лубінець.

“Dovidka.info спільно з рухом спротиву на ТОТ “Жовта стрічка” запустили сервіс “Ти в Україні” для українців у тимчасовій окупації. Тут можна отримати посилання на безплатний якісний VPN та безпечний браузер для жителів ТОТ, щоб залишатися на зв’язку з Україною. Також сервіс надає корисні матеріали про інформаційну безпеку”, — йдеться у повідомленні.

Як скористатися сервісом:

  • перейдіть на сайт за посиланням;
  • заповніть коротку форму;
  • дочекайтеся підтвердження та отримайте інструкції з підключення до VPN і безпечного браузера, який працює на ТОТ.

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