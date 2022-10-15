Для мобілізованих окупантів не вистачає форми, вони одягнені у цивільний одяг, – Генштаб

Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення та ведеуть повітряну розвідку. Росіяни, як і завжди, порушують норми Міжнародного гуманітарного права і завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ, повідомляють у Генштабі.

Під обстрілами росіян опинилися мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Серед них – Костянтинівка, Білогір’я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яковлівка, Давидів Брід та Наливайківка.

Також під ракетні удари потрапили об’єкти на території Запорізької, Київської та інших областей. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”.

В збройних силах російської федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту російської федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.

Військовослужбовцвів заманюють високими виплатами, покращеним соціальним пакетом та гарантією служби поза лінією зіткнення.

Залишається актуальною і проблема матеріально-технічного забезпечення мобілізованих. Військові з підрозділу, який прибув в місто Пологи Запорізької області, були частково одягнені у цивільний одяг.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському напрямку.