Суспільство

Для деяких українців можуть змінитися правила перетину кордону

2 Травня 2024 16:16
кордон, дпсу

У зв’язку з новим законом про мобілізацію, деякі правила перетину державного кордону можуть змінитися.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

“Зважаючи на те, що в статтю 123 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни можуть бути внесені в правила перетину державного кордону”, — сказав речник ДПСУ.

Утім, він наголосив, що достеменно не може сказати, чого саме стосуватимуться можливі зміни.


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