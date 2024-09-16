Суспільство

Дієта при пієлонефриті: роль правильного харчування у лікуванні захворювання

16 Вересня 2024 12:51
  На правах реклами

Пієлонефрит — це запальне захворювання нирок, яке часто супроводжується болем, підвищенням температури та загальним нездужанням. Важливим аспектом у лікуванні пієлонефриту є дієта. Правильне харчування допомагає знизити навантаження на нирки, покращити функціонування організму та прискорити процес одужання.

Роль дієти при пієлонефриті

Дієта при пієлонефриті має вирішальне значення для підтримки нормальної функції нирок та запобігання розвитку ускладнень. Вона спрямована на зменшення запалення, полегшення симптомів та зниження ризику повторних загострень.

Основні принципи:

  1. Обмеження споживання солі. Сіль збільшує навантаження на нирки та підвищує артеріальний тиск, що може ускладнити лікування пієлонефриту.
  2. Збалансоване споживання білків. Надлишок білків може погіршити стан нирок, тому рекомендується вживати білкові продукти в обмеженій кількості.
  3. Збільшення вживання рідини. Вода допомагає виводити з організму токсини та запобігати утворенню конкрементів у нирках.
  4. Уникання гострих та жирних страв. Такі продукти можуть подразнювати нирки та погіршувати стан хворого.
  5. Вживання продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи. Це сприяє зміцненню імунної системи та поліпшенню загального стану організму.

Рекомендовані продукти:

  • Овочі та фрукти. Багаті на вітаміни та антиоксиданти, вони допомагають боротися із запаленням.
  • Нежирні м’ясо та риба. Джерело білків, які необхідні для відновлення тканин.
  • Молочні продукти. Багаті на кальцій, який сприяє зміцненню кісток та зубів.
  • Крупи та зернові. Джерело енергії та клітковини, які сприяють нормальному травленню.

Продукти, яких варто уникати:

  • Сіль та солоні продукти. Спричиняють затримку рідини в організмі.
  • Гострі та жирні страви. Можуть подразнювати нирки.
  • Алкоголь. Негативно впливає на функцію нирок та загальний стан здоров’я.
  • Кофеїн. Сприяє зневодненню організму.

Вплив дієти на різні стадії хвороби:

  • Гострий пієлонефрит. Під час загострення хвороби важливо дотримуватися суворої дієти. Рекомендується вживати легкі та добре засвоювані продукти. Слід уникати солоних, гострих та жирних страв. Підвищене споживання рідини допомагає знизити інтоксикацію та сприяє швидкому виведенню токсинів з організму.
  • Хронічний пієлонефрит. При хронічній формі недуги важливо підтримувати стабільний стан організму та запобігати загостренням. Рекомендується дотримуватися збалансованої дієти, вживати продукти, багаті на вітаміни та мікроелементи. Слід також уникати продуктів, які можуть спровокувати загострення.

Часто пієлонефрит супроводжується іншими захворюваннями сечовидільної системи, такими як камені у нирках чи сечоводах. У таких випадках дієта має бути ще більш суворою та враховувати специфіку кожного захворювання.

Правильне харчування допомагає знизити запалення, поліпшити функцію нирок та запобігти розвитку ускладнень. Важливо дотримуватися рекомендацій лікаря та слідкувати за своїм здоров’ям.

Список літератури:

  1. Ковальчук О.І., “Дієта при захворюваннях нирок”, Київ, 2021.
  2. Петрова І.В., “Основи дієтичного харчування”, Харків, 2019.
  3. Мельник А.Г., “Лікування та профілактика пієлонефриту”, Львів, 2020.
  4. Жукова О.П., “Сучасні підходи до лікування ниркових захворювань”, Одеса, 2018.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Вересня 2024 14:58

До кінця року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16
16 Вересня 2024 14:18

Через повені у Польщі готуються запровадити стан стихійного лиха
16 Вересня 2024 13:25

Комітет Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про підвищення податків в Україні
16 Вересня 2024 12:22

ДБР завершило розслідування стосовно нардепа Дубінського 
16 Вересня 2024 11:19

Удар по Харкову 15 вересня: госпіталізовано 14 постраждалих, серед них дитина у важкому стані
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
усі думки