“Дія” увійшла до списку найкращих винаходів світу за версією TIME

Завдяки послузі шлюбу онлайн український портал державних послуг “Дія” увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією TIME.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

TIME кожного року обирає 200 винаходів, які змінюють світ. До TIME Best Inventions 2024 потрапила “Дія”, завдяки послузі шлюбу онлайн.

“Перший у світі повністю цифровий процес одруження. Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська Дія”, — повідомив Федоров.