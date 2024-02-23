Дітям із окупованих територій нав’язують прорадянські наративи у таборах Білорусі (розслідування)

У дитячих таборах у Білорусі вивезеним з окупованих Росією територій українським дітям нав’язують прорадянські наративи, їх мілітарізують та викорінюють їхню національну ідентичність. До організації так званого відпочинку дітей, де поширювалися проросійські наративи, у 2022-му році було причетне білоруське відділення ЮНІСЕФ (ООН).

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів української (проєкт “Схеми”) та білоруської служби Радіо Свобода, які дослідили тему вивезення дітей з окупованих Росією територій – переважно з Маріуполя та Лисичанська – у дитячі табори на території Білорусі.

Зазначається, що, за даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я, у період з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну по жовтень 2023-го року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини.

За даними Єльської школи, що підтверджують і журналістські розслідування, до переміщення українських дітей у Білорусь мають прямий стосунок дві організації.

Перша — Благодійний фонд білоруського паралімпійця і мотиваційного спікера Олексія Талая. Журналісти з’ясували, що, крім фонду Талая, активну участь в організації так званого відпочинку українських дітей брало і Білоруське товариство Червоного Хреста, керівником якого є Дмитро Шевцов. Він не приховує своїх візитів на окуповані території та підтримку військової агресії Росії.

“Дмитро Шевцов – це керівник Білоруського національного товариства Червоного Хреста – ухвалив рішення особисто, одягнувши військову форму, одягнувши символи оці Z, символи агресії РФ, приїхати на тимчасово окуповану територію України і вихвалятись тим, що він вивозить українських дітей, допомагає, так би мовити, в депортації українських дітей”, – розповів уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Як відзначає Радіо Свобода, у грудні Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста призупинила і фінансування, і членство білоруського Червоного Хреста. Однак організація продовжує працювати під керівництвом Шевцова, так само, як і Фонд Талая, щодо якого запровадила санкції лише Україна.

Разом із журналістами білоруської служби Радіо Свобода “Схемам” вдалося глибше дослідити тему вивезення українських дітей у Білорусь “на перевиховання” у літніх таборах та отримати доступ до внутрішньої документації білоруського Червоного Хреста.

Родичі дітей, яких показували в телесюжетах білоруських ЗМІ і з якими журналістам Радіо Свобода вдалося поспілкуватися, розповідають, що отримують пропозиції щодо “відпочинку” централізовано. Вони надходять або від вчителів, або від окупаційних органів влади.

“Дітям організовують екскурсії до головних символів прорадянської пропаганди. Дітей із Донеччини і Луганщини, наприклад, возили до Брестської фортеці. Ще один елемент дозвілля – зустрічі з білоруськими силовиками. Мілітарна радянська і проросійська тематика заходів, зустрічі із білоруськими міліцейськими та білоруськими військовими стали просто невід’ємними атрибутами так званого відпочинку дітей у літніх таборах Білорусі, куди у той чи інший спосіб потрапляють і діти з України”, — пишуть розслідувачі.

За даними з витоку документації білоруського Червоного Хреста, яку журналісти Радіо Свобода отримали завдяки групі опозиційних до лідера Білорусі Олександра Лукашенка хакерів, організацію так званого відпочинку українським дітям у “Берьозці” у серпні 2022 року забезпечував білоруський Червоний Хрест та ЮНІСЕФ у Білорусі.

“Це відбувалося у рамках програми “Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України в літній період: організація оздоровлення та підготовка до навчального року”. Тобто ЮНІСЕФ – благодійна місія, утворена ООН – міжнародною безпековою організацією із штаб-квартирою у Нью-Йорку – так само мала стосунок до розміщення українських дітей у білоруських таборах”, — зазначають розслідувачі.

Ще один табір, де, за даними журналістів, білоруський Червоний Хрест та ЮНІСЕФ також проводили так звану психосоціальну підтримку для українських дітей із 6 по 23 серпня 2022 року – це “Липки” у Вітебській області.

Зазначається, що журналісти звернулися до представництва фонду ЮНІСЕФ у Білорусі з проханням прокоментувати свою участь у організації так званого відпочинку у 2022 році українських дітей у Білорусі, але відповіді не отримали. Також відправили запит і в штаб-квартиру організації у США.

Водночас, за словами українського омбудсмена, ЮНІСЕФ від участі у подібних проєктах уже відмовився.

“Вони перестали повністю це фінансувати. Саме через це, наскільки, знову ж таки, відомо мені, на території Білорусі ЮНІСЕФ зараз нікуди не допускається. І фактично обмежений у своїх програмах”, — відзначив Лубінець.

За даними Радіо Свобода, найбільш вразливою категорією дітей, яких вивозять із окупованих територій на “перевиховання” в табори Білорусі є діти-сироти.