ДІЛА – Види лабораторій і лабораторних аналізів

Історія компанії Які лабораторії має ДІЛА? Основні види лабораторних досліджень, які пропонує лабораторія ДІЛА

Вступ

Клінічна лабораторна діагностика — це важлива частина сучасної системи охорони здоров’я. Саме тут проводиться більшість лабораторних досліджень, які дозволяють визначити стан здоров’я пацієнта, виявити захворювання на ранніх стадіях та підібрати оптимальне лікування. Медична лабораторія ДІЛА є однією з лідерів у галузі лабораторної діагностики в Україні. Завдяки сучасному обладнанню та висококваліфікованому персоналу, вони забезпечують точні та достовірні результати досліджень у найкоротші терміни. Більше 1000 лабораторних досліджень, комплексні чекапи, унікальні гормональна, інфекційна, алергологічна та онкологічна панелі та зручні сервіси – це все доступно в ДІЛА для турботи про здоровʼя та максимального комфорту своїх клієнтів.

Історія компанії

Мережа лабораторій ДІЛА була заснована у 1998 році та з тих пір постійно розвивається. За понад 25 років компанія стала однією з найбільших медичних лабораторій в Україні, створивши потужну інфраструктуру для забезпечення якісної клінічної лабораторної діагностики. На сьогоднішній день ДІЛА охоплює понад 200 відділень по всій країні, пропонуючи більше 1000 лабораторних досліджень та впроваджуючи передові сервіси для покращення якості медичного обслуговування. Компанія акредитована за міжнародними стандартами ISO 15189 та ISO 9001, що підтверджує її високу якість послуг та надійність результатів.



Види медичних лабораторій ДІЛА

Лабораторні дослідження – це найважливіші показники для оцінки стану здоровʼя людини. Компанія ДІЛА має декілька видів лабораторій, кожна з яких спеціалізується на певному виді лабораторних досліджень:

Лабораторія загальноклінічних аналізів

Тут проводяться лабораторні дослідження крові крові, сечі, калу, мокротиння тощо. Ці дослідження є основою діагностики і допомагають лікарям отримати базову інформацію про стан здоров’я пацієнта, виявити інфекції та запальні процеси.

Лабораторія біохімічних аналізів

У цій лабораторії проводяться біохімічні дослідження крові та інших біологічних рідин. Вони дозволяють оцінити функціональний стан органів і систем організму, таких як печінка, нирки, підшлункова залоза, серцево-судинна система. До основних біохімічних досліджень належать визначення рівнів глюкози, холестерину, білірубіну, ферментів печінки та інших показників, які можуть свідчити про порушення в роботі організму.

Лабораторія цитологічних аналізів

Цитологічні дослідження передбачають вивчення клітинного складу біологічних матеріалів — мазків, пунктатів, біопсійних зразків. Цей тип лабораторних досліджень часто використовується для діагностики онкологічних захворювань, а також для виявлення патологічних змін у клітинах, що викликані інфекціями чи запальними процесами.

Лабораторія бактеріологічних (мікробіологічних) досліджень

Мікробіологічні дослідження спрямовані на виявлення та ідентифікацію патогенних мікроорганізмів — бактерій, грибів, вірусів, паразитів. Аналізи проводяться для діагностики інфекційних захворювань та визначення чутливості збудників до антибіотиків, що допомагає у виборі ефективного лікування.

Лабораторія серологічних (імунологічних) досліджень

Серологічні дослідження допомагають визначити наявність антитіл до різних інфекцій, таких як ВІЛ, гепатити, COVID-19, інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом. Також вони можуть оцінити стан імунної системи пацієнта.

Лабораторія патоморфологічних досліджень

У цій лабораторії досліджуються біопсійні та операційні матеріали. Патоморфологічний аналіз дозволяє оцінити зміни в тканинах організму, що може свідчити про розвиток злоякісних пухлин чи інших патологічних процесів. Це надзвичайно важливий етап діагностики в онкології.

Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень

Молекулярно-генетичні дослідження є одним із найсучасніших методів діагностики. Вони дозволяють виявити генетичні мутації, що спричиняють спадкові захворювання або підвищують ризик їхнього розвитку.

Основні види лабораторних досліджень, які пропонує лабораторія ДІЛА

Лабораторія ДІЛА пропонує понад 1000 лабораторних досліджень у різних видах лабораторій, що можуть вказати на стан всіх систем організму:

загальні аналізи крові та сечі – загальноклінічні лабораторні дослідження, які проводяться для оцінки стану здоров’я пацієнта. Вони можуть допомогти виявити анемію, запалення, інфекції тощо;

біохімічні дослідження – перевірка рівня глюкози, холестерину, печінкових ферментів, електролітів та інших показників, що допомагають оцінити роботу внутрішніх органів;

гормональні дослідження – аналізи на гормони щитоподібної залози, надниркових залоз, статеві гормони, що дозволяють діагностувати ендокринні захворювання та контролювати лікування гормональних порушень;

імунологічні та серологічні дослідження – дають можливість оцінити стан імунної системи, виявити аутоімунні захворювання та визначити наявність антитіл до інфекційних агентів, таких як віруси гепатиту чи ВІЛ;

онкоскринінги – аналізи на онкомаркери, що дозволяють виявити злоякісні та доброякісні пухлини, перевірити ризик розвитку ракових захворювань;

генетичні дослідження – дають можливість визначити генетичну схильність до захворювань, виявити спадкові патології тощо;

алергологічні дослідження – виявлення алергенів, які дозволяють дізнатись причини алергічних реакцій і допомагають у розробці ефективного плану лікування.

Заключні думки

Лабораторія ДІЛА є надійним партнером у діагностиці та піклуванні про здоров’я. Сучасні дослідження, обладнання та реагенти за найвищими європейськими стандартами і, звісно ж, кваліфікований персонал дозволяють забезпечувати точні та швидкі результати лабораторних досліджень, які є основою для становлення діагнозу та вибору оптимального лікування. Обираючи ДІЛА, ви обираєте сучасність, надійність, комфорт та професіоналізм у клінічній лабораторній діагностиці.