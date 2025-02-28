Діденко розповіла, якою буде погода у перші дні весни

Цими вихідними в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, за винятком східних областей.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 1 і 2 березня країною проходитиме атмосферний фронт, що принесе опади, які будуть рухатись із заходу на схід.

Температура вночі коливатиметься від 0 °C до -9 °C на сході, тоді як на заході – 0…+4 °C.

Вдень найтепліше буде в західних регіонах (+2…+7 °C), а найпрохолодніше – на сході, де в суботу прогнозують -2…-5 °C, а в неділю 0…-4 °C. В інших областях протягом вихідних очікується +1…+5 °C.

У Києві в суботу, 1 березня, пройде мокрий сніг, а в неділю – без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься в суботу в межах +1…+3 °C, а в неділю потеплішає до +3…+5 °C.

“На наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами”, – додала Діденко.