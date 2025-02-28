Суспільство

Діденко розповіла, якою буде погода у перші дні весни
28 Лютого 2025 21:56
читать на русском →
Прикраси у центрі Харкова / Фото: Суспільне
Прикраси у центрі Харкова / Фото: Суспільне

Цими вихідними в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, за винятком східних областей.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 1 і 2 березня країною проходитиме атмосферний фронт, що принесе опади, які будуть рухатись із заходу на схід.

Температура вночі коливатиметься від 0 °C до -9 °C на сході, тоді як на заході – 0…+4 °C. 

Вдень найтепліше буде в західних регіонах (+2…+7 °C), а найпрохолодніше – на сході, де в суботу прогнозують -2…-5 °C, а в неділю 0…-4 °C. В інших областях протягом вихідних очікується +1…+5 °C.

У Києві в суботу, 1 березня, пройде мокрий сніг, а в неділю – без опадів.  Температура повітря протягом дня коливатиметься в суботу в межах +1…+3 °C, а в неділю потеплішає до +3…+5 °C.

“На наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами”, – додала Діденко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Лютого 2025 19:47

Між Зеленським та Трампом і Венсом сталась суперечка під час зустрічі у США
28 Лютого 2025 20:51

Зеленський достроково залишає Білий дім, угода про корисні копалини не підписана
28 Лютого 2025 20:29

Трамп після суперечки з Зеленським заявив, що він нібито не готовий до миру
28 Лютого 2025 17:52

Російські спецслужби намагалися зробити смертником 16-річного школяра з Житомирщини
28 Лютого 2025 17:12

Повітряні Сили завдали нищівного удару по заставі ФСБ у Брянській області (відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки