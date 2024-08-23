Суспільство

Діденко розповіла, якою буде погода на День Незалежності
23 Серпня 2024 21:52
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Синьо-жовтий стяг урочисто майорить над Харковом / Фото: Харківська міська рада

Погода на День Незалежності України обіцяє бути соняшною. У більшості областей опадів не очікується, лише на Луганщині та Донеччині завтра ймовірні локальні грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря в Україні становитиме протягом дня +26+30 градусів, у східних областях, південній частині та на Дніпропетровщині +31+35 градусів.

У Києві 24 серпня погода буде сонячною та без сильної спеки, впродовж дня очікуються хороші справжні літні +28, +29 градусів.

“Атмосфера саме на найголовніші наші свята робить нам такий чудовий синоптичний свіжий подарунок. Вже у неділю сильна спека повернеться. Проте недовго їй панувати”, – додала Діденко.


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