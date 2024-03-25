Суспільство

Діденко розповіла, якою буде погода до кінця березня

25 Березня 2024 21:56
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Градусник на Майдані Конституції в Харкові / Фото: Суспільне Харків

По всій території України очікується тепла і сонячна погода, яка протримається аж до кінця березня.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Схоже, що холод нарешті завершується, принаймні, в найближчій перспективі, і далі, аж до початку квітня нас очікують чудові +15+22 градуси!”, – повідомила Діденко.

26-го березня температура повітря в Україні очікується протягом дня +9+13 градусів, а вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Херсонщина аж до Криму буде трохи свіжіше, +6+9 градусів.

Дощі пройдуть у східних областях, у більшості центральних (окрім Вінниччини), місцями у північних областях та на півдні, окрім Одещини. У нічні години ще навіть подекуди ймовірний мокрий сніг.

На заході завтра – без опадів, навіть із сонечком.

У Києві у вівторок дощ ймовірний вночі та вранці, вдень без опадів. Максимальна температура повітря передбачається в межах +10 градусів.


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