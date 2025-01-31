Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям цими вихідними

Цими вихідними в Україні очікується тепла погода, хоча в центральних, південних і східних областях можливі дощі.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 1-2 лютого денна температура коливатиметься від +1 до +6 градусів, на півдні в суботу можливе підвищення до +8…+12 градусів.

У суботу опади прогнозуються переважно в центральних, південних і східних регіонах. Натомість захід і північ залишаться під щільною хмарністю, з можливим мокрим снігом у Карпатах.

У Києві 1-2 лютого обійдеться без істотних опадів. У суботу очікується до +5 градусів, у неділю — до +3.

Після вихідних температура в столиці та у цілому по країні знижуватиметься. За попередніми даними, вдень прогнозується -3…+3 градуси, а вночі, особливо до середини тижня, від -3 до -8.