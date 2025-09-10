Діденко розповіла, якої погоди чекати 11 вересня в Україні

У четвер, 11 вересня, дощі та прохолода очікуються лише на заході України, куди прийде атмосферний фронт. Там температура вдень становитиме +17…+22 °С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в інших регіонах збережеться суха й сонячна погода з невеликою хмарністю. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +28 °С.

У Києві завтра опадів не прогнозують, вдень буде близько +24 °С.

“Надалі дощів в Україні буде мало, хіба на крайньому заході, температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів. Не забуваємо про тумани, дорогі водії та дорогі пішоходи”, — додала Діденко.