        Діденко розповіла, якої погоди чекати 11 вересня в Україні

        Федір Олексієв
        10 Вересня 2025 21:53
        Дзеркальний струмінь у Харкові / Фото: Суспільне

        У четвер, 11 вересня, дощі та прохолода очікуються лише на заході України, куди прийде атмосферний фронт. Там температура вдень становитиме +17…+22 °С.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її словами, в інших регіонах збережеться суха й сонячна погода з невеликою хмарністю. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +28 °С.

        У Києві завтра опадів не прогнозують, вдень буде близько +24 °С.

        “Надалі дощів в Україні буде мало, хіба на крайньому заході, температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів. Не забуваємо про тумани, дорогі водії та дорогі пішоходи”, — додала Діденко.


