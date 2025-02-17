Суспільство

Діденко повідомила, скільки ще в Україні протримаються морози
17 Лютого 2025 22:16
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Зимовий Київ / Фото: Kievgallery
Зимовий Київ / Фото: Kievgallery

У вівторок, 18 лютого, в Україні буде сухо та морозно – вночі температура подекуди впаде до 19 °C. Холоди в Україні протримаються щонайменше до кінця тижня.  

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі очікується -10…-15 °C, на сході та північному сході -12…-19 °C. Вдень у вівторок мороз послабне до -1…-6 °C. Опади в Україні 18 лютого малоймовірні.

У Києві завтра буде сухо. Вночі -12…-14 °C, вдень -2…-4 °C.

Морози в Україні триматимуться до кінця тижня.

“Підвищення температури повітря до комфортних градусів, до відчутного тепла, в Україні передбачається з 24 лютого”, – прогнозує Діденко.

Погодна мапа України на 18 лютого / Фото: Укргідрометцентр

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