Діденко повідомила, скільки ще в Україні протримаються морози

У вівторок, 18 лютого, в Україні буде сухо та морозно – вночі температура подекуди впаде до 19 °C. Холоди в Україні протримаються щонайменше до кінця тижня.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі очікується -10…-15 °C, на сході та північному сході -12…-19 °C. Вдень у вівторок мороз послабне до -1…-6 °C. Опади в Україні 18 лютого малоймовірні.

У Києві завтра буде сухо. Вночі -12…-14 °C, вдень -2…-4 °C.

Морози в Україні триматимуться до кінця тижня.

“Підвищення температури повітря до комфортних градусів, до відчутного тепла, в Україні передбачається з 24 лютого”, – прогнозує Діденко.