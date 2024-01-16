Суспільство

Діденко попередила про короткочасне похолодання

16 Січня 2024 15:54
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У середу, 17 січня, в Україну прийде короткочасне похолодання, істотні опади малоймовірні. У західних областях також очікуються сильні пориви вітру.

Про це написала синоптикиня Наталка Діденко. 

За її словами, вночі 17 січня очікується -7…-12°C, на півночі місцями до -14°C. Вдень також буде морозно: -3…-8°C, а от на південній частині буде тепліше: 0…+4°C.

Також очікується посилення ожеледиці. 

У західних областях України сильні пориви південного та південно-східного вітру. На півночі також буде вітряно – рвучкий, загалом помірний.

Істотні опади в середу малоймовірні, щоправда у західних областях місцями можливий невеликий сніг.

У Києві 17 січня також очікується похолодання: вночі -8…-10°C, вдень -3…-6°C. Також Наталка Діденко попередила, що у столиці буде слизько. Опадів не передбачається, але очікується поривчастий вітер. 

“Морозна погода втримається вночі 18-го січня на Лівобережжі України, а вже вдень у четвер у більшості областей очікується +2…+7°C та ще й з дощем!” – написала Наталка Діденко.


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