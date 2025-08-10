        Політика

        Ді Венс: Домовленість між Росією і Україною не зробить нікого надзвичайно щасливим

        Віктор Алєксєєв
        10 Серпня 2025 20:02
        читать на русском →
        Джей Ді Венс під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, 8 серпня 2025 / Фото Reuters
        Джей Ді Венс під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, 8 серпня 2025 / Фото Reuters

        Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що досягнення мирної угоди між Росією та Україною навряд чи задовольнить обидві сторони, і що ймовірне врегулювання залишить і Москву, і Київ «незадоволеними». Про це він сказав в ефірі Fox News, переедає Reuters.

        За його словами, Вашингтон прагне досягти домовленості, яку обидві країни зможуть прийняти. «Вона не зробить нікого надзвичайно щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою будуть нею незадоволені», – зазначив Венс.

        Реклама
        Реклама

        Президент США Дональд Трамп раніше повідомив, що 15 серпня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Алясці для переговорів про завершення війни в Україні. Він заявив, що сторони близькі до угоди про припинення вогню, яка може передбачати передачу Росії значної частини української території.

        Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не може порушити конституцію у питаннях територіальної цілісності. «Українці не подарують свою землю окупантам», – підкреслив він.

        Венс також сказав, що США працюють над організацією переговорів між Путіним, Зеленським і Трампом, але вважає, що зустріч Путіна із Зеленським до розмови з Трампом буде непродуктивною.

        У Білому домі уточнили, що Трамп готовий до тристороннього саміту, але наразі планується двостороння зустріч президента США з Путіним на прохання російської сторони.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини