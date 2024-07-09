Суспільство

Деякі регіони України завтра накриють дощі
9 Липня 2024 21:50
читать на русском →
Майдан Конституції у Харкові / Фото: Суспільне

Попри спеконту погоду, у середу, 10 липня, у деяких регіонах України є ймовірність дощів з грозами.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“Це Полтавщина, Харківщина, Сумщина. Скоріше опади з’являться ввечері у середу. Найближчої ночі також локальні дощі можливі у західних областях. Ще трохи спасенних дощів може бути сьогодні пізно ввечері вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина”, – повідомила Діденко.

На заході та півночі температура повітря прогнозується на рівні +30…+34 °C. 

У центральних областях, у південній частині та на сході України пануватимуть +33…+37 °C, місцями +36…+39 °C.

У Києві 10 липня також очікується суха спекотна погода з температурою +30…+33 °C.

За даними синоптиків, надалі спека посилиться і триватиме довго. Зокрема, її пік очікується 14 – 17 липня.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
9 Липня 2024 18:51

Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО
9 Липня 2024 20:45

У 24 омбр сформували батальйон “Характерники”, який складається з амністованих 
9 Липня 2024 19:09

Росіяни атакували Полтавщину ракетами
9 Липня 2024 18:05

Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО
9 Липня 2024 17:29

Від початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення, третина з них — на Покровському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки