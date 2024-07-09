Деякі регіони України завтра накриють дощі

Попри спеконту погоду, у середу, 10 липня, у деяких регіонах України є ймовірність дощів з грозами.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“Це Полтавщина, Харківщина, Сумщина. Скоріше опади з’являться ввечері у середу. Найближчої ночі також локальні дощі можливі у західних областях. Ще трохи спасенних дощів може бути сьогодні пізно ввечері вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина”, – повідомила Діденко.

На заході та півночі температура повітря прогнозується на рівні +30…+34 °C.

У центральних областях, у південній частині та на сході України пануватимуть +33…+37 °C, місцями +36…+39 °C.

У Києві 10 липня також очікується суха спекотна погода з температурою +30…+33 °C.

За даними синоптиків, надалі спека посилиться і триватиме довго. Зокрема, її пік очікується 14 – 17 липня.