Суспільство

Деякі підрозділи 3-ї ОШБр були в повному оточенні в Авдіївці, але змогли вийти

19 Лютого 2024 14:16
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війна
Бійці 3-ї ОШБр в Авдіївці / Фото: 3 ОШБр

В Авдіївці Донецької області деякі підрозділи третьої окремої штурмової бригади «певний час» перебували в повному оточення військ РФ, але їм вдалося вийти.

Про це повідомив заступник командира бригади майор ЗСУ Максим Жорін у понеділок, 19 лютого, коли про це «можна говорити».

Також, за його словами, на території Авдіївського коксохімічного заводу «не залишилось жодного нашого бійця».

«Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. Майже половина всіх КАБів, які падали нам на голову в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму», — написав Жорін у Telegram.


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