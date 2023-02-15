Девід Петреус: Чим закінчиться війна в Україні

Генерал у відставці, колишній командувач військами США та коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, Девід Петреус поділився своїми думками про війну в Україні в інтерв’ю CNN.

Він відзначив адаптивність та майстерність українських військових у використанні нових технологій та систем озброєння, а також їхню здатність знаходити «макгайверські» вирішення проблем.

Ангус МакГайвер – герой американського пригодницького телесеріалу “Секретний агент Макгайвер”. Дуже розумний, оптимістичний герой, з тих, хто віддає перевагу мирному вирішенню конфліктів там, де це можливо. Його зброя — це кмітливість та знання з галузі фізики, хімії, біології та трохи психології.

Петреус високо оцінив відповідь адміністрації Байдена на російське вторгнення, але зазначив, що Україні слід було б надати більше можливостей раніше.

Він поставив президенту Росії Володимиру Путіну незадовільну оцінку за його керівництво та висловив стурбованість можливістю застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні.

Петреус вважає, що війна в Україні є повчальним прикладом для будь-якої країни, яка розглядає можливість проведення складної військової операції. Він прогнозує, що наступний етап війни включатиме додаткові російські атаки на українську інфраструктуру і наступ з метою захоплення частини Донецької та Луганської областей.

Він також зазначив, що українські військові отримають нові можливості, включаючи західні танки та високоточні боєприпаси, які зроблять їх ефективнішими.

Зрештою, вважає Петреус, війна закінчиться внаслідок переговорів, коли Путін визнає, що ставлення до війни нестійке як на полі бою, так і на внутрішньому фронті, а Україна отримає гарантії безпеки та план, подібний до плану Маршалла, для відновлення країни.