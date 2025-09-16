Детективу НАБУ Магамедрасулову оголосили нову підозру

Служба безпеки України, Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань повідомили про нову підозру очільнику відділення Національного антикорупційного бюро у місті Дніпро Руслану Магамедрасулову, інформує пресслужба СБУ.

«Під час досудового розслідування слідчі встановили, що, окрім допомоги батьку в торгівлі з РФ, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації з податками українських суб’єктів господарювання. Відповідну інформацію СБУ, ОГП та ДБР отримали, зокрема, з телефона підозрюваного», – йдеться у повідомленні.

Реклама

Реклама

Як свідчать матеріали провадження, навесні цього року фігурант отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств.

Згідно з наявним листуванням, йшлося про прийняття органами Державної податкової служби протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн.

Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до «конвертаційного центру».

Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю «послугу» контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тис. грн.

За матеріалами справи, детектив бюро прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу з цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

У СБУ наголошують, що справа стосується окремого співробітника НАБУ і не має відношення до ефективної роботи бюро як державної установи в цілому.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба задокументувала факти налагодження співпраці з ворогом керівника відділення Національного антикорупційного бюро у місті Дніпро Руслана Магамедрасулова та його батька.

За даними СБУ, слідчі також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічних конопель. Як стверджується, відповідну інформацію виявили у телефоні підозрюваного. Магамедрасулову повідомили про підозру за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору).

Йому і його батьку суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

22 серпня СБУ оприлюднила матеріали слідства у цій справі, зокрема фрагменти листування батька підозрюваного про продаж технічних конопель, яке, за версією слідства, велося з представниками республіки РФ Дагестану.

Раніше, 26 липня, директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що інформація СБУ про можливу допомогу Магамедрасулова батькові у продажу технічних конопель до РФ була невідома Антикорупційному бюро до проведення обшуків.

Водночас у ГО «Центр протидії корупції» заявили про можливу фальсифікацію матеріалів слідства. За даними ЦПК, у розмові йдеться не про Дагестан, а про Узбекистан.

Організація також вважає, що справа проти Магамедрасулова пов’язана з тим, що він у межах роботи НАБУ задокументував бізнесмена Тимура Міндіча.

Сам Магамедрасулов у інтерв’ю NV не підтвердив, що займався справою Міндіча.