Кримінал

Десятки перевізників відключили від системи “ШЛЯХ” за переправлення “ухилянтів”

21 Березня 2024 14:10
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кордон
Пункт пропуску "Рава-Руська" на українсько-польському кордоні / Фото: Суспільне Львів

Комісія Укртрансбезпеки відключила 37 перевізників від системи “ШЛЯХ” за переправлення “ухилянтів” за кордон.

Про це повідомляє ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА.

“Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від системи “ШЛЯХ” низку перевізників.

Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57”, – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що за матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Як стало відомо, на розгляд Комісії подали ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку ухвалять рішення.

До складу комісії Укртрансбезпеки увійшли представники: Міністерства відновлення, Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.


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