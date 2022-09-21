Десять іноземців, які потрапили в російський полон, вивезено до Саудівської Аравії

Як передає канал Al Arabia, всі вони воювали на боці України, потрапили в російський полон, а тепер звільнені за посередництвом Мохаммеда бін Салмана – спадкового принца та де-факто керівника Саудівської Аравії.

Серед звільнених громадян США, Великобританії, Швеції, Марокко та Хорватії.

Сьогодні вони літаком прилетіли до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Al Arabia передає, що бін Салман перебував у прямому контакті як з Кремлем, так і з українською владою.

Ні російська, ні українська сторони цю інформацію наразі не підтверджували.