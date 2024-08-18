Суспільство

Десантники 80-ї ОДШБр затрофеїли російський “Прорив”
18 Серпня 2024 10:44
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Новітній російський танк Т-90М «Прорив», не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині. Про це повідомили у 80-ій окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді

Росіяни, в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності.

“Десантники 80-ки швидко оцінили та освоїли аналоговнєтну техніку, відремонтували, завели і тепер машина війни, нищитиме своїх творців на боці України”, – йдеться у повідомленні десантників.

Танк носитиме ім’я “Пірожок”.


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