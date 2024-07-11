Держенергонагляд обіцяє перевірити справедливість розподілу графіків відключень світла

Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування операторами обленерго графіків погодинних відключень. А також – справедливий розподіл електроенергії в областях.

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян, повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, інспекція уважно відстежує звернення громадян щодо несправедливого розподілу.

“Уже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії”, — сказав Слободян.

Голова Держенергонагляду додав, що лідер за кількістю скарг – Дніпропетровщина. Вочевидь, поглиблену перевірку розпочнуть саме звідти. Після того її проведуть ще у 5-6 областях.

Руслан Слободян зазначив, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні. Зокрема, унаслідок спеки. Саме тому можуть не дотримуватися графіків погодинних відключень.

“Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо”, — повідомив голова Держенергонагляду.

За результатами перевірок видадуть відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями, аби їх уникнути надалі.