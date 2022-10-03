Держдума ратифікувала договори про анексію тимчасово окупованих регіонів України

Держдума у ​​понеділок ратифікувала договори про прийняття до складу РФ чотирьох нових суб’єктів: “Л/ДНР”, Херсонської та Запорізької областей.

Відповідні проекти законів було внесено до Держдуми Путіним.

Кордони

Кордони територій ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей визначаються межами на день їх утворення та день прийняття до РФ, йдеться у договорах про прийняття нових суб’єктів до складу РФ.

При цьому, згідно з договорами, кордони ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей, пов’язані з територією іноземної держави, є державними кордонами РФ.

Громадянство

Договори передбачають, що з дня прийняття до РФ нових суб’єктів громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території суб’єктів, визнаються громадянами РФ, за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне у них та (або) їх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства.

У договорах зазначається, що державною мовою ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей є російська мова.

При цьому окупанти “гарантують всім народам, які проживають на території нових суб’єктів, право на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення та розвитку”.

Також договори передбачають, що з дня прийняття до РФ нових суб’єктів до 1 січня 2026 року діє перехідний період, протягом якого врегулюються питання інтеграції суб’єкта в економічну, фінансову, кредитну та правову системи РФ, до системи органів державної влади РФ, а також питання виконання військового обов’язку та несення військової служби на територіях суб’єктів.

Вибори

Вибори до законодавчих органів нових суб’єктів проводяться у другу неділю вересня 2023 року.

Президент РФ протягом 10 днів із дня прийняття до Росії нових суб’єктів призначає тимчасово виконуючих обов’язки вищої посадової особи. У Херсонській та Запорізькій областях вони іменуватимуться губернаторами, а в Донецькій та Луганській народних республіках – головами республік.

Закони

Договори передбачають, що законодавчі та інші нормативні правові акти РФ діють на теріторії нових суб’єктів з їх прийняття до складу Росії, якщо інше не передбачено законодавством РФ.

Вказується також, що нормативні правові акти, що застосовуються в суб’єктах на день прийняття до РФ, діють до закінчення перехідного періоду або до прийняття відповідного нормативного правового акта чи нормативного правового акта суб’єкта, але при цьому вони не повинні суперечити Конституції РФ.