Суспільство

Держдеп заявив, що США не бачить ознак причетності “Вагнера” до подій у Нігері

8 Серпня 2023 21:38
сша, вагнер

Сполучені Штати не вважають, що угруповання «Вагнер» могло бути причетним до перевороту в Нігері та скептично ставляться до «публічного святкування» росіянами подій у цій африканській країні.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Ми, безперечно, бачимо, як «Вагнер» намагається скористатися цією ситуацією щоразу, коли вона виникає в Африці. Але ми, як я говорив раніше, не бачили жодної ролі «Вагнера» в підбурюванні цієї спроби захоплення (влади – ред.)»,- зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

Крім того, він підкреслив, що Сполучені Штати не спостерігають ознак військової присутності ПВК «Вагнер» у Нігері.

Водночас, за його словами, у Вашингтоні бачили, як Пригожин «публічно святкував» те, що трапилося в Нігері. Крім того, представник Держдепу скептично висловився щодо появи російських прапорів у натовпі прихильників хунти, що захопила владу в Нігері.


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