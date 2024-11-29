Економіка

Державний борг України зріс на 4,35 мільярди
29 Листопада 2024 17:26
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держборг
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом жовтня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася на 4,35 млрд грн, в той час як в доларовому еквіваленті зменшилася на 0,32 млрд доларів США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

На 31 жовтня 2024 року державний та гарантований державою борг України складав 6,41 трлн грн, що еквівалентно 155,37 млрд доларів США.

Зазначено, що зовнішній борг України, державний та гарантований, становив 4,58 трлн грн (71,48% від загальної суми), або 111,06 млрд дол. США, а внутрішній борг — 1,83 трлн грн (28,52%), або 44,31 млрд дол. США.


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